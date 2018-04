Le posizioni di Bruno Gaspar e Valentin Eysseric, in questo finale di campionato, saranno da monitorare attentamente in vista della prossima annata. Entrambi acquistati a titolo definitivo la scorsa estate, per un investimento totale di circa 8 milioni di euro, oltre ad aver avuto poco spazio a disposizione, non hanno sfruttato al meglio le occasioni che Pioli ha dato loro. L’addio in prestito potrebbe essere una soluzione in caso di rendimento non positivo anche nell’ultima parte della stagione.