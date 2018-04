La scomparsa di Davide Astori ha fatto sì che Pioli ed il gruppo eleggessero Milan Badelj come suo erede. E così è stato fino a che il giocatore, qualche settimana fa, si è infortunato in Nazionale. Da allora è stato German Pezzella, appena arrivato a Firenze, a ricevere la prestigiosa fascia. E, proprio nei giorni scorsi, ne aveva ricevute alcune nuove da un gruppo di tifosi. Sabato pomeriggio al Mapei Stadium, per la gara contro il Sassuolo, il centrale argentino sarà assente per squalifica. Secondo quanto ricostruito da Violanews.com, la fascia andrà sul braccio di Riccardo Saponara, se Pioli dovesse decidere di schierarlo dal primo minuto come sembra. E se Ricky dovesse riposare? In questo caso sarebbe Federico Chiesa a guidare i suoi compagni come capitano. Con Saponara in campo invece il giovane viola sarà il suo vice