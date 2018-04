Giornata di festa, non per la Fiorentina. O quasi. I viola, in vista dell'impegno di martedì, quando dovranno tornare a Udine dopo la tragedia, si sono riuniti al Centro Sportivo per allenarsi, l'indomani della vittoria contro il Crotone, e trascorrere insieme la Pasqua, con compagne e famiglia, mangiando il tipico 'asado' e bevendo.