Momento delicato per la Fiorentina, reduce dalla clamorosa eliminazione in Europa League per mano del Borussia Monchengladbach. Alla vigilia della sfida col Torino di domani sera, Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa, annunciando subito un'assenza pesante: "Bernardeschi non ci sarà. Ha avuto un problema fisico dopo la partita di giovedì in Europa League, a breve uscirà un report medico. Saponara si sta allenando al 100%. La tribuna in Europa League una questione di numero, è stato deciso in base alle esigenze dell’altra partita. Milic è disponibile, si sta allenando con la maschera".



SUL FUTURO - "Conosco sempre meglio la piazza, questo è il mio momento più difficile perché non abbiamo mai vissuto questa situazione. Dimettermi? Quello che mi piace fare di più è l'allenatore, soprattutto nelle difficoltà. Non mi allontano, le vedo come opportunità. La squadra è delusa, come me e i nostri tifosi. Lavoriamo per avere una realizzazione personale, onorando la nostra maglia come cerchiamo di fare sempre. Siamo professionisti e cerchiamo di sfruttare subito l’opportunità di domani. Credo che tutti noi cerchiamo di fare del nostro meglio, a volte siamo felici se riusciamo a raggiungere i risultati, altre volte no. Non dobbiamo fratturare ma unire, questa è la mia lettura. Oggi abbiamo preparato la gara contro il Torino, la vigilia è corta e dobbiamo spostare le nostre energie sulla partita di domani".



LE CONDIZIONI DI BERNARDESCHI - Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Bernardeschi: "Si comunica che l'atleta Federico Bernardeschi non sarà disponile per la gara di domani a seguito del persistere della dolorabilita' alla caviglia sinistra, sede di trauma contusivo-distorsivo subito durante la gara contro l'Udinese il 12 febbraio. La disponibilità dell'atleta alle successive gare già effettuate è stata resa possibile anche grazie ad infiltrazioni locali, che non possono però essere ulteriormente proseguite data la presenza di una sofferenza edematosa ossea significativa. L'atleta prosegue pertanto il percorso riabilitativo in funzione della disponibilità per la prossima gara".