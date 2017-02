L'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League col Borussia Monchengladbach: "Sono talmente stanco che non riesco più a studiare. Abbiamo fatto un'analisi chiara del nostro avversario che sarà super competitivo e molto intenso dall'inizio alla fine. Noi vogliamo essere noi stessi e al nostro meglio. Fare la migliore performance ci permette di vincere contro tutti. Con ambizione e coraggio i miei uomini devono portare in campo ciò a cui credono per vincere la partita attraverso il nostro stile di gioco. Vi dico dall'anno scorso che vincere porta a vincere e che ogni partita deve essere affrontata con questa cultura. In tante partite, anche se giochi peggio, grazie a questa cultura della vittoria riesci comunque a vincere. Ci sono momenti della stagione particolare, con l'Europa è così, a questo punto è ovviamente una partita importante e non solo per noi ma anche per il calcio italiano. Per questo ai ragazzi dico che dobbiamo e vogliamo essere meglio dei nostri avversari e quando non possiamo esserlo cerchiamo di fare un gol più degli altri, come proveremo a fare domani. Formazione? La base sarà quella che stiamo presentando negli ultimi giorni, esprimendo i nostri concetti di gioco. Non è un modulo o un sistema a cambiare il gioco, noi abbiamo una base di principi e cercheremo di essere noi stessi anche domani. Le punte pesanti ultimamente non stanno cambiando risultati. Sono già diverse partite che non possono schierare punte pesanti, ma continuano a vincere. Hecking ha cambiato tatticamente e mentalmente la squadra. Hanno un campionato che gli permette di mantenere alti i ritmi di gioco tutta la stagione. Noi dobbiamo dare il nostro meglio per permetterci di competere a questi ritmi di gioco. E' una squadra che chiude bene gli spazi, le linee sono corte e tutti corrono e pressano mantenendo altissima la velocità di transizione e noi dovremo fare il nostro meglio. Questa sarà una delle sfide più belle di questa competizione. Chi passa avrà molte chance di andare fino in fondo e spero che saremo noi, stiamo lavorando per questo. I ragazzi sono molto ambiziosi e vogliono onorare la nostra maglia. Sappiamo che è una competizione che ci costringerà a giocare 180 minuti e sappiamo che i nostri avversari sono di grande livello e dobbiamo stare attenti".