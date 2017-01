Da oggi ufficialmente operativo come dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni verrà presto anche ri-presentato alla stampa ed alla tifoseria viola. Prima di salutarlo però in occasione di un'uscita da parte della squadra di Sousa servirà però ancora un po' di pazienza: come riportato da Radio Bruno infatti, Antognoni non sarà presente all'allenamento a porte aperte di venerdì mattina e neanche a Pescara, alla ripresa del campionato. Probabile invece che assista alla gara con il Chievo, in Coppa Italia, mercoledì prossimo.