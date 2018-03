Il difensore della Fiorentina, German Pezzella, è intervenuto a Sky Sport: "È stata una settimana difficile per noi. Io non ero pronto per giocare dopo quello che è successo ma era meglio scendere in campo per andare avanti. Sono sicuro che Davide voleva che giocassimo e vincessimo per lui. Sul gol di Vitor Hugo, Astori l'ha portato su e ha fatto gol. Lui per noi era come un fratello. Arrivavamo al campo per allenarci e lui ti portava questo sorriso. Volevo ringraziare tutti quelli che ci sono vicini. In questa settimana abbiamo visto tanta gente e tanti tifosi vicini in questo momento difficile. Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo vissuto. Questo gruppo ha fatto quello che doveva fare, vincere per lui".