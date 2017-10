Tanti nomi per rinforzare la Fiorentina nella mente di Pantaleo Corvino: come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, tra i tredici nomi che il Direttore Generale viola avrebbe in mente in vista della prossima sessione di mercato, ci sarebbero anche quelli di Matteo Politano del Sassuolo e Stefano Sturaro della Juventus, per i quali è giù stato fatto un tentativo in estate. Inoltre, tra le fila dei neroverdi piace anche Alfred Duncan, mentre in casa Udinese occhi puntati su Silvan Widmer e Seko Fofana. E poi piacciono anche Davide Santon dell'Inter e Adam Masina del Bologna per il reparto arretrato.