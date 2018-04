L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli: “Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha grande qualità, che sarà impossibile limitare del tutto: qualcosa dovremo concedere. Noi dobbiamo pensare di giocare bene e fare la nostra partita. Noi che ci scansiamo? C'è poco da dire, non c'è mai stato un campionato avvincente come quello di quest'anno, sia per ciò che riguarda lo scudetto che la salvezza. Noi dobbiamo dare il massimo fino alla fine per mettere insieme più vittorie possibile. Lo scansarsi non sta in cielo né in terra. Intanto cerchiamo di giocare in 11: nelle due ultime gare qualche nostra ingenuità non ci ha permesso di giocare in parità numerica. Abbiamo le qualità per giocare un'ottima partita. Giocando un calcio preciso, con qualità, possiamo mettere in difficoltà una squadra come il Napoli. Abbiamo le stesse motivazioni del Napoli: sono altissime. La partita sarà decisa dalla qualità delle giocate. Noi dovremo provare a palleggiare bene e a mettere la giusta pressione ai nostri avversari, non ci piace fare una gara passiva perché se lasciamo ai giocatori del Napoli il tempo di fare la giocata sarà dura. Badelj? Ha fatto una buona settimana di lavoro e mi ha dato delle buone risposte: sono convinto che domani potrà trovare spazio. La terza partita consecutiva, per di più giocata in 10, ci ha creato difficoltà: Federico è sempre sceso in campo. Sono convinto che la sua condizione fisica sia sicuramente migliorata”.