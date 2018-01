L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria: "È stata una sosta che serviva per rifiatare, sviluppata in modo strano perché è difficile dare sette giorni di ferie ai giocatori per poi ripartire subito. Ci ripresenteremo tutti allo stesso livello, utile per aver recuperato. Mi è piaciuto come la squadra ha lavorato in questa settimana. Hugo dall'inizio? Mi dà garanzie, il ruolo naturale è quello di giocare sul centro-sinistra. Che sia difesa a quattro o a tre, non credo che possa cambiare tanto. È cresciuto tanto, ma è normale anche per i brasiliani che giocano individualmente più che di reparto. Non si è mai depresso nemmeno nei periodi difficili, ha delle belle caratteristiche fisiche, tecniche, di forza. Sono sicuro delle sue qualità. Babacar? Anche lui ha lavorato bene, altrimenti non salirebbe sul pullman con gli altri. Mercato? Non ho mai avuto un gennaio così tranquillo. I giocatori sono stati attenti e concentrati, eventuali disturbi devono rimanere fuori dal campo e lo sanno. Sono soddisfatto. Thereau si è rotto una costola in allenamento. Corsa all'Europa? Secondo me l'Atalanta per quello che ha fatto. Spero possa perdere qualcosa, considerato che è anche impegnata su altri fronti. Noi abbiamo le carte in regola per provarci".