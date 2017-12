, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport al termine della partita contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Ci è mancato il primo tempo: siamo stati imprecisi e poco pericolosi. Nella ripresa abbiamo fatto al partita ma non siamo riusciti a recuperare. Credo meritassimo più recupero perché nel secondo tempo il tempo effettivo è stato poco. Nella nostra preparazione della partita Chiesa giocava largo a sinistra tra gli attaccanti ma la Lazio è stata brava ad impedircelo. Non era nostra volontà tenerlo basso. Nel primo tempo siamo stati imprecisi dal punto di vista tecnico. Il gol subito al quinto è nato da una situazione così: senza palloni puliti o veloci agli attaccanti, questi possono soffrire. Abbiamo sofferto di poca incisività negli ultimi venti metri, questa è stata la mancanza del secondo tempo.Aveva speso tanto a Cagliari e ha giocato Sanchez, che considero un titolare. Non abbiamo sviluppato la partita con qualità e ci è mancato il guizzo finale. Badelj in campo con il Milan? Probabile, vedremo. Siamo solo a martedì... Dispiace per la sconfitta di oggi: volevamo passare il turno ma non ci siamo riusciti, ora avanti con il campionato. Dragowski il migliore? Avrei preferito non lo fosse. Si è fatto trovare pronto, è giovane ma ha mezzi e personalità. Abbiamo la fortuna di avere tre portieri forti: lui, Sportiello e Cerofolini".