-2 alla sfida di Coppa Italia con la Lazio, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli parla in un video diffuso dalla società viola sui social: "Non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie. Sono curioso di vedere l'affluenza. Stiamo attraversando un periodo positivo. Andiamo a giocarcela con personalità. Babacar? Vuole giocare di più ed è sicuraemente una cosa positiva. Martedì giocherà Dragowski, portiere pronto e forte. Toccherà a lui, sicuramente qualche cambiamento in formazione ci sarà per avere più freschezza. Ci saranno cambiamenti anche per la Lazio ma non nel collettivo, giocano con giocatori molto offensivi, attaccano con tanti calciatori, è una squadra completa. Ha qualità e fisico da mettere in campo una prestazione importante. Bisognerà giocare la partita con attenzione e personalità. Nelle ultime gare abbiamo creato tante occasioni e finalizzato poco".