L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Milan: "Abbiamo fatto il nostro percorso, siamo arrivati lunghi nella costruzione della squadra ma con la crescita la squadra è diventata più squadra appunto. Il percorso del Milan lo conosco molto meno e da lontano non riesco a valutarlo".



Sugli obiettivi della squadra: "Per il sesto posto ci sono squadre più attrezzate, ma le sorprese ci sono sempre nel calcio. Noi dobbiamo essere ambiziosi, scendere in campo contro il Milan cercando di vincere, come contro l'Inter. Se vinceremo tante partite allora giocheremo per il sesto posto. L'equilibrio è sottile, ma noi dobbiamo credere di poter fare delle grandi prestazioni. Se noi caliamo del 5% diventiamo una squadra normale".



Su Gattuso: "E' un grande ex giocatore che ho incontrato personalmente per provare a portarlo a Bologna quando allenavo. Una persona sincera e leale. Un allenatore che sa di avere una grande occasione e che darà il massimo per sfruttarla".



Su Kalinic: "Era stato chiaro con me e conoscevo la sua situazione. Se non sarà in campo, è un giocatore che ha qualità, ma altrettanto il Milan ha altre possibilità. Hanno la possibilità di andare oltre ai tempi supplementari e mettere qualità in campo, ma l'abbiamo anche noi, vogliamo portare avanti i risultati avuti di recente".



Su Pezzella: "Proverà domattina e vedremo se sarà disponibile".