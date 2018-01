Fiorentina, quattro francesi in rosa. Jordan Veretout, il miglior colpo della campagna acquisti estiva dopo Pezzella. Si è rivelato affidabile anche l’ex Empoli Vincent Laurini. A Firenze può starci eccome. Si sta piano piano rivedendo Valentin Eysseric, dopo il lampo con cui ha mandato in porta Simeone contro l’Inter. Può essere questo il momento cambia-stagione. Pioli crede fortemente in lui e spera che possa essere così. Discorso diverso per Cyril Thereau, che dopo un inizio sprint si è fermato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.