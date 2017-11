Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta contro la Roma: "Approccio sbagliato? Si ed è stato grave, abbiamo creato tanto soprattutto nel primo tempo. Bisognava iniziare meglio il secondo tempo, sono situazioni che ci stanno penalizzando e che dobbiamo migliorare. Non riguarda solamente la difesa, sarebbe un errore incolpare solo il reparto difensivo. Dobbiamo leggere meglio le situazioni. Siamo una squadra nuova e giovane, ci vuole più tempo. Abbiamo giocato contro una squadra forte, dobbiamo lavorare per trovare la giusta continuità. Errori dal centrocampo? La fase difensiva deve essere di tutta la squadra, la loro qualità ci ha creato qualche problema. Sono situazioni che stiamo pagando e che paghi a caro prezzo con squadre in forma come la Roma. Sono situazioni che ci mancano, non siamo a livello delle prime cinque o sei del campionato, ma possiamo crescere. Abbiamo subito troppo la pressione degli avversari".