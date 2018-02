Dopo la sconfitta con la Juventus, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo un obiettivo ben chiaro che è gettare le basi per il nostro futuro e migliorare il girone di andata. Abbiamo dei buon valori e buoni giocatori. Abbiamo fatto la partita giusta, concesso poco ad un avversario forte. Non siamo stati bravi e fortunati a sfruttare alcune situazioni. Era una partita talmente equilibrata che un episodio poteva cambiarla e poteva cambiare il rigore".



Giocato bene palla a terra.

"Siamo una squadra che predilige costruire. Abbiamo fatto lavorare la Juve tanto ma quando si piazzano sotto è difficile fargli gol".



Cos'ha detto a Guida sull'episodio del rigore concesso e poi revocato?

"Nell'intervallo, quando tornavamo in campo, ho chiesto il perché della decisione e mi ha risposto che hanno concesso il fuorigioco e hanno considerato il tocco di Alex Sandro non volontario. Rivedendolo, almeno il secondo tocco, non si può non ritenere involontario. Se hai il VAR in questi casi doveva andarlo a vedere".



Manca forse l'attenzione nella cura del dettaglio per fare il salto di qualità.

"Nel corso dei 95 minuti, in una gara così difficile, gli errori ci stanno. Nelle partite così equilibrate, i dettagli fanno la differenza. Spiace aver avuto nelle ultime partite aver fatto qualche passo falso. Il campionato non finisce oggi, volevamo regolare una grande soddisfazione. Non ci siamo riusciti dal punto di vista del risultato".