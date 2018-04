Adesso, per Stefano Pioli, sono applausi. Il merito della rinascita della Fiorentina è anche suo. Dopo la tragedia, è riuscito nel compito più arduo: compattare l'ambiente, non disgregare il gruppo, unire la squadra, creare un obiettivo. La risalita dei viola in classifica - agguantato il settimo posto dopo cinque vittorie consecutive - apre nuovi scenari: l'obiettivo Europa League non è più impensabile e lontano come poco tempo fa.