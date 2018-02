L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus: “Dovremo fare una partita da squadra, ci sarà da lavorare tanto. Affrontiamo una squadra fortissima che sembra non avere punti deboli per come gioca e come affronta le partite. La squadra dovrà essere molto lucida e attenta. Laurini? Non sarà convocato, dovremo difendere ed attaccare da squadra molto bene. Nostri punti di forza? Dovremo contare sulle nostre capacità e sulle nostre caratteristiche, sapendo che dovremo lavorare tantissimo. La spinta dei tifosi domani? Sì, ci dovranno aiutare: ma su questo non ci sono dubbi. Noi dovremo cercare di andare oltre i nostri limiti e le difficoltà. Sappiamo che è LA partita: dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e quando ci sembrerà di aver dato tutto dovremo fare anche di più. Cosa dirò in particolare ai suoi giocatori? Certe partite si preparano da sole... tutti sentono questa partita, anche gli stranieri. Io farò di tutto per motivare la squadra ma non servirà un mio grande lavoro perché la squadra sa che valore ha questa gara. Mi pesa non essere mai riuscito a battere la Juve da allenatore? Sì, infatti ogni volta che posso provo a farcela. Domani potrebbe essere l'occasione migliore: l'obiettivo è quello. Bernardeschi e il suo comportamento? Io sono contento di allenare il Federico che è con noi, che ha avuto la voglia di restare qui. Io con Bernadeschi ho avuto una chiacchierata al telefono ma la situazione aveva già preso un indirizzo ben preciso. Possibile battere la Juve? È possibile battere la Juventus, è già successo in passato: perché non può accadere di nuovo. Errore che può fare la Juventus domani? Io sono sicuro che la Juve non sbaglierà atteggiamento e non penserà alla sfida di Champions. La forza di questa squadra è proprio questa. Allegri con Ancelotti è il miglior allenatore italiano, di gran lunga. L’atteggiamento che avrà la squadra? Cercheremo di offendere tutte le volte che avremo la possibilità di farlo: non siamo una squadra che gioca sulla difensiva, che fa una partita passiva. La Juve ha subito un gol solo nelle ultime 15 partite e lascia di media solo un'occasione a partita ai suoi avversari”.