Il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto nella prima conferenza stampa dal ritiro di Moena, toccando diversi argomenti tra cui il mercato.



Sulle partenze dei giocatori più importanti: "La filosofia del mercato della Fiorentina è chiara, si è chiuso un ciclo e se ne deve aprire un altro: chi arriverà dovrà fare in modo che la squadra sia competitiva, a me è stata promessa una squadra competitiva. Dovranno arrivare giocatori orgogliosi di vestire una maglia come la nostra e di un progetto che ci dovrà vedere compeititvi fin da subito".



Su Kalinic, calciatore che ha manifestato il desiderio di trasferirsi al Milan: "Lo aspetto, mi piacerebbe allenarlo ma lo aspetto per capire quelle che sono le sue motivazioni e le sue intenzioni".



Sul mancato rinnovo di Bernardeschi: "Non è questione di dispiacere, con Federico ho parlato il giorno dopo la mia presentazione e gli ho spiegato quelle che fossero le mie idee: ogni allenatore vuole allenare giocatore forti e mi piacerebbe lavorare con lui così come Kalinic ma nel calcio moderno le motivazioni faranno la differenza".



Sulle voci di cessione del club: "Non mi sono preoccupato perché la società mi ha cercato con insistenza ed io ho sposato con piacere questa avventura: l'ho voluta perché Firenze ha significato tanto da calciatore e spero che possa valere anche adesso che sono allenatore. L'ambiente ha vissuto un'annata difficile ma bisogna sfruttare tutte le componenti per creare un clima migliore".