Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari: "Parliamo di una squadra viva che gioca con aggressività in casa. Dovremo giocare bene e con intensità, almeno come quella dei nostri avversari. Non segniamo da due giornate ma abbiamo sempre avuto le occasioni. Dobbiamo solo cercare di essere più pungenti. Andrea Della Valle parla di Europa? Non voglio parlare di ciò che ha detto il presidente onorario. So solo che quando arrivava a Firenze il giorno prima della partita la sua presenza riusciva a dare una grande carica. I vecchi mi hanno spiegato quanto riusciva a dare quando veniva a vedere le partite, mentre i nuovi vorrebbero assaporare questa cosa e mi auguro che possa tornare presto a Firenze. Vuole tornare? Me lo auguro. Il nostro obiettivo è di riportare entusiasmo e se la proprietà fosse qui fisicamente sarebbe importante e un valore aggiunto. Dobbiamo però pensare al campo e alle partite. Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di vincere tutte le gare. Accorgimenti? Dobbiamo insistere a lavorare su tanti aspetti. Contro il Genoa abbiamo trovato una squadra che si difendeva bassa e dovevamo fare più movimento. Il nostro primo gol contro la Sampdoria in Coppa Italia è derivato da un passaggio filtrante e dall'attacco della profondità. Contro il Genoa non lo abbiamo fatto e per questo abbiamo sbagliato, a prescindere dal baricentro dei nostri avversari. I trequartisti sono a disposizione, devono farsi trovare pronti. Sono soddisfatto del lavoro dei miei giocatori e anche dell'approccio alla gara. Dobbiamo avere convinzione e fiducia nei propri mezzi. Crescita? Non abbiamo ancora terminato il nostro processo. Siamo sulla strada giusta ma credo che tanti giocatori possano fare di più. Migliorando singolarmente ne trarrà benefici anche il gruppo. Il campionato è equilibrato e difficile, tante squadre lottano per l'Europa e domani dovremo essere bravi. Ogni tanto guardiamo la classifica ma oggi non dobbiamo pensarci. Mercato? Sarà il mercato delle occasioni. Cercheremo di colmare qualche lacuna che abbiamo in squadra senza stravolgere niente. E' difficile che si possa prendere un titolare di un'altra squadra ma cercheremo qualche giocatore magari scontento. Le idee ci sono, bisogna vedere se riusciremo a metterle in pratica. Poi ci sono tante dinamiche. Adesso non voglio pensare al mercato, ma alle partite che ci aspettano. Via i giovani? Abbiamo due idee diverse ma chiare. Alcuni giocatori vogliamo tenerli anche se non giocheranno molto ma li faremo crescere qui. Per altri invece sarà importante andare a giocare con più continuità".