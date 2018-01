L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter: "Mercato? Apriamo e chiudiamo la parentesi perché non mi compete parlare dei mercato ma la società sarà pronta a provare a migliorare la rosa. Io comunque sono contento della squadra e dei miei giocatori e credo che abbiamo margini di miglioramento. Nostri miglioramenti? Che siamo migliorati da allora è evidente, prima eravamo tanti buoni giocatori mentre adesso siamo una squadra. Dobbiamo puntare sulla nostra identità e sulla nostra filosofia di gioco. Ma i miei giocatori sanno che per fare un risultato straordinario servirà una grandissima prestazione. Dobbiamo fare un grande sforzo prima di riposarci un po'. Da chi mi aspetto tanto? Mi aspetto tanto da Saponara e da Eysseric anche se ora non vengono utilizzati tanto, li ritengo due giocatori importanti e ho molta fiducia in loro. Chiesa? Federico l'ho visto bello pieno. Mi è piaciuto giocare sotto le feste e la scelta di avere solo una settimana era per i Mondiali, due in futuro sarebbe meglio. E' piaciuto anche ai tifosi, mi è piaciuto meno la data della Coppa con il ritiro a Natale. Ma vorrei più giorni di sosta aggiungendo amgari un turno infrasettimanale in più. Corsa all'EL? Stiamo dimostrandoi di essere competititvi, dobbiamo vincere il nostro campionato con quei sette concorrenti; non è facile perché non credo che siamo più forti ma ce la vogliamo e possiamo giocare. Inter? Ci si sofferma troppo sui risultati, sul piano delle prestazioni i nerazzurri non sono in difficoltà, sta giocando con grande spessore e presenza sul campo, mi aspetto un’Inter forte ma siamo preparati per contrastarli al meglio".