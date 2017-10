Stefano Pioli continuerà anche oggi le prove tattiche anti Benevento. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Udinese: nel modulo, un 4-3-2-1 con Marco Benassi che parte accanto a Milan Badelj e Jordan Veretout per inserirsi in fase offensiva, e negli uomini, con Vincent Laurini favorito su Bruno Gaspar sulla fascia destra. Riccardo Saponara e Gil Dias, infortunati, continuano il lavoro a parte. I due, ovviamente, non saranno convocato per la trasferta in Campania. Lo riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.