L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chievo: "Rabbia per gli arbitri? Lunedì mattina abbiamo iniziato a pensare al Chievo e messo alle spalle gli episodi. Ho visto concentrazione e la settimana è andata come volevamo. La classifica? Non è il momento per guardarla. Il bilancio è ancora parziale e abbiamo avuto partenza difficile ma normale per il nostro sviluppo. Dopo la sosta però abbiamo avuto quattro partite all'altezza. Ma conta domani perché si chiude un blocco in cui abbiamo perso solo con la Juventus di misura. I giocatori stanno tutti bene. La gara di domani? Incontriamo una squadra forte in grado di trovare sempre stimoli, ci ho lavorato, cambia sempre poco ed ha meccanismi sincronizzati. I Della Valle? Li sento sempre. Benassi? Da utilizzare quando lo ritengo utile. Non dobbiamo giocare sotto ritmo e senza frenesia, dobbiamo gestire bene la palla e capire quando dobbiamo forzare. Fiorentina e Chievo? Credo sia più importante l'intensità e non il volume. Nelle ultime due partite però crossato meno palloni e dobbiamo riempire tutte le zone del campo per avere più soluzioni. A Torino Simeone isolato per la forza dell'avversario