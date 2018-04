L'allenatore viola Stefano Pioli ha così commentato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta della sua Fiorentina sul campo del Sassuolo: "Non abbiamo fatto una gran partita, con il ritmo e le scelte giuste. Rimanere in dieci non è facile, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non mi va di parlare dell'arbitro, ci sono le immagini: non credo sia stata una decisione corretta ammonire dopo cinque minuti per un banale fallo. Meritiamo di finire bene il campionato e dimostrare che non siamo la squadra vista oggi, dove non abbiamo giocato certo la nostra miglior partita".