L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato a Premium Sport l'inaspettato ko a Crotone: "Oggi ha funzionato troppo poco per ottenere un risultato positivo. Nel giro di due minuti abbiamo preso due gol, c’era tempo per rimediare e ci abbiamo anche provato ma abbiamo commesso troppi errori tecnici per portare a casa un punteggio positivo. La squadra stava bene, era giusto dare continuità alle nostre prestazioni e abbiamo corso fino alla fine. Non siamo stati precisi e attenti nelle situazioni, commettendo errori mai commessi nelle precedenti partite. Oggi avevamo un’occasione per dare continuità, non ci siamo riusciti. Simeone? Può crescere ancora, come il resto della squadra".