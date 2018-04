Stefano Pioli e il prolungamento con la Fiorentina trovano spazio sulle pagine de La Nazione. L’opzione che la società gigliata si è riservata per l’anno successivo rientra nelle cautele per evitare che un tecnico ben valutato possa cambiare squadra a costo zero alla fine del contratto; ma non è a un’eventuale penale che punta la Fiorentina, decisa ad allungare il rapproto con l'allenatore. Fino al 2020 o al 2021? Dipenderà anche dall’incontro in programma subito dopo la fine del campionato, quando anche Pioli presenterà la sua lista di giocatori da confermare o eventualmente da cedere.