L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma: “Noi siamo in buone condizioni per prestazioni e risultati. La gara di andata ci ha insegnato molto. Affronteremo un avversario forte, che ha tante soluzioni ma che potrebbe concederci tanto in fase di attacco. Simeone? Non deve cambiare il modo di interpretare le gare, il fatto che sia generoso e che cerchi sempre di andare in gol è importante. Nelle ultime partite ha sempre fatto la cosa giusta e anche quando non segnava la prestazione non è mai mancata. Troveremo un Simeone ancora più rabbioso e motivato: nel gol di Udine ci sono tutte le sue caratteristiche, dal controllo del pallone al contrasto. Deve portare avanti le sue caratteristiche. Dabo? È in crescita, ha fatto una buona partita ad Udine e può ancora fare meglio. Il campionato francese è diverso dal nostro ma ha delle buone caratteristiche e le ha fatte vedere. Mio contratto? Non ho avuto segnali in questo senso ma questa non è una mia priorità né è quello che vado a cercare. Io voglio solo finire bene questo campionato e per di più ho già un altro anno di contratto. Dalla società mi aspetto solo un progetto bello chiaro e compattezza. Thereau? Non ci sarà ma sta meglio, ora ha bisogno di lavoro. A Torino ha avuto un fastidio muscolare ad un polpaccio. Sottil? Lo porterò con me, ha velocità e ha tecnica. Deve solo imparare a lavorare nelle due fasi. Ci sono tanti giocatori interessanti nella Primavera. Zekhnini ceduto in prestito? Rafik ha delle buone qualità tecniche ed una velocità impressionante. Ha avuto difficoltà ad imparare la lingua e questo è difficile per imparare le giocate. Abbiamo pensato di mandarlo via a gennaio per farlo crescere ma non poteva andarsene perché aveva già giocato con due maglie diverse. Mi auguro che adesso possa giocare con continuità”.