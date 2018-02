L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta: ‘Ripeteremo la prestazione con la Juventus? Con la Sampdoria e il Verona non siamo stati la solita Fiorentina, ma lo spirito è sempre stato messo in campo. Guai che il nostro spirito sia stato quello della Juventus, solo perché era la Juventus. Abbiamo tanto da dire. Classifica dà dispiacere? Sì, non vorremmo finire il campionato lì. Era preventivabile però che sarebbe stato un campionato possibile, anche perché la squadra è stata rinnovata completamente. È vero che ci siamo avvicinati al sesto posto, ma quest'anno dobbiamo lavorare per il futuro. Anche il fatto di aver giocato bene con la Juve ma senza il risultato, ci deve far riflettere. Atalanta? Squadra forte, che ha una grande programmazione. C'è un progetto tecnico importante, con giocatori adatti agli obiettivi, ma ha trovato certezze dopo un avvio di stagione, l'anno scorso, comunque molto difficile. Noi possiamo giocarcela con un avversario così solido, e l'abbiamo dimostrato. Sportiello? Giocherà lui perché ha fatto sicuramente un errore, ma non lo si può giudicare solo da un passo falso. Avrà l'occasione per dimostrare che ha le qualità per fare bene”.