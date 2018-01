Maximiliano Olivera è in uscita dalla Fiorentina, poiché il suo valore non ha convinto i viola e la fiducia riposta in lui da Stefano Pioli non è tantissima. Questo quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica: "Olivera: era arrivato come premio aziendale per la super mega plusvalenza di Alonso, ma dopo averlo visto all’opera Pioli si è messo in ginocchio e ha chiesto a Cognigni e ai suoi uomini di prendergli Biraghi. Niente di più facile: affare fatto, non costava nulla".