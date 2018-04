L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “Della Fiorentina dell’anno scorso sono rimasti pochi giocatori. L’obiettivo è gettare le basi per costruire una squadra migliore in futuro, ora cerchiamo di portare a casa il massimo. Io credo molto in questi ragazzi che hanno messo tutto in campo e mi hanno dato una grande disponibilità. Il mio futuro in viola? Ho già il contratto per l’anno prossimo, non è una mia priorità rinnovare. Sono tranquillo, anche se nel mondo del calcio tranquilli non si può mai stare. Chiesa? Il suo futuro non posso saperlo. Ha grandissime capacità e qualità. È cresciuto molto nel corso dell’anno, ha fatto passi da gigante e ha qualità per diventare un giocatore importante per tutto il panorama calcistico italiano. Mi auguro di allenarlo il più a lungo possibile poi vedremo quello che sarà il futuro. Simeone e Falcinelli? È possibile giocare con due attaccanti, siamo aperti a tutte le soluzioni”.