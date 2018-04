L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in vista della gara contro l’Udinese ai microfoni del sito ufficiale viola: "Crotone? Il gruppo sta dando buone risposte, è stata una buona partita dove abbiamo meritato la vittoria. Siamo concentrati sulla prossima. Ogni gara ha il suo calibro, affrontiamo un avversario molto fisico, abbiamo bisogno di freschezza ed energie. Udinese? Avversario difficilissimo, daranno l’anima per fermare la striscia negativa. Oddo? Allenatore giovane e capace, adesso sta facendo fatica ma il calcio è anche questo. Simeone torna al gol? Sempre imporatnte segnare per un attaccante, ma lo è anche lavorare per la squadra e lui lo ha sempre fatto".