Ragionamenti ad ampio raggio in casa Fiorentina, anche in vista della gara contro l'Udinese. Scelte da fare su chi, fino ad oggi, è stato impiegato poco e che invece potrebbe rivitalizzare gioco e idee dei viola. La situazione riguarda da vicino soprattutto Vitor Hugo e Nikola Milenkovic, ma anche il recupero di Riccardo Saponara e il ricorso a Khouma Babacar (che rischia il contraccolpo psicologico per un avvio di stagione complicato) possono rappresentare soluzioni che Stefano Pioli utilizzerà per superare i suoi esami.