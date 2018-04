L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la SPAL: “Partita difficile perché ci sono rischi, con squadra in salute, che difende, costruisce e riparte tenendo bene il campo. Ma la nostra squadra è consapevole, soprattutto del perché lo sta vivendo e sono sicuro che vorrà fare la partita e vincerla. Modulo? Dobbiamo sapere quali spazi non chiudono e sfruttare le palle inattive che sono importanti. Europa? Quando spengo la luce non dormo perché penso, ma io penso solo alla prossima partita. Basta andare indietro e tutti in poche ore abbiamo ribaltato le nostre idee. Guai a guardare indietro o sognare, ma dobbiamo stare attaccati a questo momento è dare il massimo per starci ancora dentro. Inutile metterci avanti, domani è un'occasione da sfruttare. Di Francesco? Mi piace cosa ha detto, gli faccio i complimenti. La Roma comunque aveva giocato bene anche contro di noi, è stata anche sfortunata ma per farci gol doveva fare qualcosa di grande contro di noi. Badelj? Ha subito un infortunio serio, pesante. Lavora due volte al giorno, vuole rimettersi a disposizione. Non credo possa tornare nella prossima settimana, sarebbe già tanto se riuscisse a tornare a partire dalla gara contro il Napoli, per le ultime quattro gare. Le voci su Semplici alla Fiorentina? E' il mio destino. Quando ero alla Lazio sembrava che Simeone tornasse da un momento all'altro, quando ero all'Inter c'erano tanti nomi in ballo. A Leonardo auguro il meglio a partire da lunedì, che possa realizzare ogni sogno. Lo auguro anche a me stesso".