Pioli, Corvino, Freitas e Cognigni si riuniranno entro Natale per tracciare le linee guida da seguire a gennaio, con il tecnico della Fiorentina che questa volta avrà il suo peso nelle scelte che verranno prese per ri-arrangiare una squadra fatta un po’ alla rinfusa: buoni affari, pacchi globali, giocatori che saranno valutati più in là. Giusto ricordare le cose buone fatte, come Veretout, Thereau e Pezzella.



BENE, PIÙ O MENO - Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica, Non male nemmeno Benassi, anche se il suo arrivo ha sconvolto i piani tattici del tecnico, che dovrà prima o poi scegliere tra lui e Saponara, due giocatori la cui somma fa più o meno 19 milioni. I terzini sono arrivati su richiesta del tecnico: Laurini è un buon low-cost di ruolo, mentre Biraghi si è dimostrato più affidabile dI Olivera e Milic ma ha comunque dei limiti. Milenkovic è il centrale del futuro, Hugo, con i suoi 8 milioni di cartellino, è un grande punto interrogativo. Eysseric non gioca mai e forse un motivo c’è. Difficile, per ora, considerarlo un affare.



SIMEONE E GLI ALTRI - E Simeone? Non è una delusione e nemmeno un affare da strapparsi i capelli. Diciamo che è giusto fare affidamento sulla sua crescita. La stoffa c’è, sulla tecnica si può sempre lavorare. Diciotto milioni non sono pochi, ma fare gol non è mai facile, soprattutto in una squadra nuova di pacca. E se Dias convince a metà, è giusto ricordare che Cristoforo sarà sicuramente sostituito. Sanchez è Sanchez e nessuno si era illuso. Le buone notizie arrivano da Sportiello: ottima idea, ottimo affare.