Riccardo Sottil, Gabriele Gori e Michele Cerofolini. Tre nomi, il futuro della Fiorentina. I primi due sono protagonisti in Primavera, il terzo fa la spola tra giovanili e Prima Squadra, alle spalle di Sportiello e Dragowski. Attendendo il nuovo Chiesa. Dopo Bernardeschi e Il classe '97, oltre a Babacar, ceduto,a gennaio, i viola sono alla ricerca del prossimo giovane, senza contare che in rosa sono presenti, ad esempio, Lo Faso e Zekhnini, che stanno trovando pochissimo spazio, e Milenkovic, ultimamente nelle strette rotazioni di Pioli. In prestito, poi, c' il talentuoso Castrovilli.