L'edizione odierna de La Repubblica analizza i problemi della Fiorentina in questi primi mesi della stagione. Uno di questi riguarda l'incapacità della squadra di ribaltare uno svantaggio, evento mai successo in questo campionato. È successo con Inter, Sampdoria, Juventus e Crotone. Mentre nella sconfitta con il Chievo, una volta andata sotto, la Viola non ha saputo reagire. Anche all'interno dello spogliatoio la questione non è passata inosservata. Anzi, Stefano Pioli e il suo staff ci stanno ragionando, ne hanno parlato alla squadra. Esiste inoltre una questione di personalità. Individuale e, di conseguenza, collettiva. Manca, forse, un vero trascinatore. Un leader capace di prendere in mano la squadra riportandola, se necessario, all’ordine. C'è Federico Chiesa, certo, ma è un ragazzo di 20 anni e, lui stesso, agisce più che altro per sè.