Uno dei casi più paradossali in casa Fiorentina è quello relativo a Khouma Babacar: il giocatore guadagna 1,4 milioni netti all’anno e ha segnato, dal suo ultimo prolungamento, 21 reti: 7 centri nella stagione 2015/16 e 14 in quella successiva con 10 reti in campionato e 4 in Europa League. Il calcolo è presto fatto: se ai 2,8 milioni di euro per due stagioni aggiungiamo le tre mensilità di quest’anno (350mila euro), significa che ogni gol fino ad ora è costato circa 150mila euro. La speranza è che da qui alla fine segni, altrimenti il costo è destinato ad aumentare fino a 200mila. Lo riporta Stadio.