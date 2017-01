Marco Sportiello sarebbe dovuto venire alla Fiorentina a partire da giugno e invece...Corvino è stato costretto ad anticipare i tempi e a chiudere questa operazione fin da questa sessione di mercato. A scriverlo è Fiorentinanews.com che specifica anche il perché di questa accelerazione improvvisa nella trattativa: in pratica il dirigente viola ha fatto in fretta per anticipare la concorrenza. Molti club stavano cercando di prendere questo portiere che sta vivendo una stagione difficile ma che ha dimostrato in passato tutto il suo valore e allora ecco spiegata la mossa della Fiorentina. Sportiello resterà a Firenze per 18 mesi in prestito e il club viola si è garantito un riscatto fissato a circa sei milioni di euro.