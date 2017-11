Contratti da rinnovare, panchina un po’ corta, rinforzi da mettere nel mirino: arriva la sosta di campionato e Pantaleo Corvino si rimette a lavoro. L'edizione odierna de La Nazione racconta come il Direttore Generale della Fiorentina voglia presentarsi con i giochi quasi già fatti all’incontro con la proprietà, previsto per Natale. La questione rinnovi non è di facile soluzione, ora dovrà essere Corvino in prima persona a presentare la proposta definitiva a Milan Badelj e Davide Astori: il croato potrebbe prendere la via dello svincolo, il capitano riparlarne a fine stagione. E Federico Chiesa? Il club non ha fretta. Inoltre, il dirigente gigliato farà il punto per stabilire chi sono i giocatori che non rientrano a breve o a lungo termine nei piani di Stefano Pioli.