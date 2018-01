I sei milioni di euro necessari per il riscatto di Marco Sportiello non sono più così sicuro. In estate, la Fiorentina dovrà acquistare a titolo definitivo alcuni prestiti - oltre, in questo mese, a versare i nove milioni di euro per Riccardo Saponara - e la posizione del portiere non è poi così sicura. Come riportato da La Nazione, i viola cercheranno lo sconto sul cartellino, magari evidenziando il fatto che il portiere potrebbe non servire ai gigliate e ribassare così le pretese nerazzurre. Inoltre, la presenza di Bartolomej Dragowski in rosa tranquillizza la Fiorentina.