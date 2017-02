Cercato già in passato, la Fiorentina sembra intenzionata a tornare con forza e decisione su Stephan El Shaarawy. L'esterno della Roma, che fatica a trovare continuità dal primo minuto, è rientrato in orbita viola, con la società toscana pronta a fare un tentativo in estate per l'ex Milan. Interessi anche all'estero per il classe '92: Las Palmas e Watford ci stanno pensando.