La Fiorentina sarebbe ancora sulle tracce di Paolo Faragò, centrocampista del Cagliari. Fin dai tempi del Novara, i viola sono interessati al suo profilo, trattato fin dall'estate del 2016. Il giocatore sta disputando una buona stagione in Sardegna e Pantaleo Corvino non avrebbe mollato la sua candidatura per rinforzare il reparto in vista della prossima annata.