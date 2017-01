L'ultima apparizione del difensore Carlos Salcedo risale al 22 dicembre scorso. Da allora il messicano non ha più messo piede in campo. In molti pensavano a scelta tecnica, anche perché in quella gara, prima di Natale, contro il Napoli, fece un errore clamoroso che costò il pareggio alla Fiorentina, commettendo un ingenuo fallo da rigore su Mertens a tempo abbondantemente scaduto.



Ma le motivazioni di queste sue continue esclusioni sarebbero differenti a detta del giocatore: "Non gioco per questioni contrattuali - ha detto Salcedo a Fox Sports - che vanno oltre le mie competenze. Il mio procuratore sta parlando con la Fiorentina per trovare una soluzione vantaggiosa per tutti. Io penso solo a lavorare al meglio".