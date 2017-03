Il difensore viola Carlos Salcedo ha parlato a ESPN, prospettando un finale di stagione in campo: "Sto bene alla Fiorentina, c'è un gran gruppo ed uno spogliatoio unito. C'è tutto per fare bene e crescere. Ho iniziato la stagione da protagonista, poi sono un po' uscito dai radar. Devo ancora crescere molto, sono migliorato ed ho imparato dai miei errori, adesso credo di avere tutte le carte in regolare per essere un titolare".