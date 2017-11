Carlos Sanchez non trova grande spazio, ma non vuol sentir parlare di addio alla Fiorentina. Le parole del centrocampista colombiano dal ritiro della nazionale: "Nel calcio a volte ci si sorprende perché non si capisce cosa succede. Non ho avuto molta continuità, c'è un nuovo processo alla Fiorentina com cambiamenti e un nuovo allenatore. Attendo la mia opportunità e quando l'avrò la sfrutterò. Sto molto bene, mi sento bene, sono contento di essere qui. E' una buona occasione per prepararci al Mondiale. Abbiamo giocatori forti, quando recuperiamo palla sappiamo cosa fare".