Carlos Sanchez, giocatore della Fiorentina, ha parlato al temine della sfida con il Bologna. Ecco le sue parole, soprattutto sul futuro: "Quella di oggi è una vittoria molto importante, dobbiamo continuare quanto abbiamo fatto oggi. Siamo sulla strada giusta per provare ad avere una possibilità di arrivare in Europa League. Nuovo ruolo in difesa? Io mi metto a disposizione della squadra, non mi cambia nulla giocare a destra, a sinistra o al centro. Il mio futuro? Io voglio continuare qui, sono felice di essere qua ma di questo cose se ne occupa il mio procuratore. La mia maglietta celebrativa? Io vengo da un Paese povero e sono vicino alle persone che stanno soffrendo in questo momento in Colombia dopo l'ennesima inondazione".