Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato ai bambini dell'iniziativa "Io Tifo Pulito" promossa dallo sponsor della società viola, Folletto, come riportato dal sito ufficiale della squadra toscana: "Come reagisco quando un tifoso vuole una foto? Mi sento un personaggio famoso e questo mi mette in difficoltà, sono un ragazzo semplice. Mi fa piacere ma a volte sono imbarazzato. Periodo di infortunio? Gli altri si allenavano e giocavano, io ero costretto a guardare. Stare fermo sei mesi non è stata la cosa più bella della carriera. Quando entro in uno stadio gremito sono sempre emozionato, poi quando inizia la partita ci si scioglie e si inizia a giocare. C'è tanta gente: che ti applauda o che ti fischi, è emozionante".