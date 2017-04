Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, parla a Sky Sport a due giorni dalla sfida con l'Inter: "Il contributo che posso dare alla squadra è superiore rispetto a quello dato finora. Mi serve un po' di tempo per trovare il feeling coi compagni di reparto, ma queste non sono cosse immediate, arrivano col tempo. Quella con l'Inter sarà una partita fondamentale per la corsa all'Europa, vogliamo guadagnare punti contro una diretta concorrente".