Il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino in vista della gara contro la Fiorentina: "Domenica mi aspetto una partita tosta. Dai miei voglio una partita a tutta birra, noi veniamo da un periodo sfortunato e dobbiamo vincere. Ho una squadra di bravi ragazzi, undici valorosi ben preparati e con la voglia di ricominciare a correre. Alla fine penso che vinceremo noi, in casa ci carica il nostro pubblico meraviglioso e rendiamo di più. Ci tengo ai tre punti, anche se mia moglie me la farebbe pagare (la moglie è di Firenze, ndr). Il mio legame con Firenze? Lì ho messo la mia firma nel cinema. Il rapporto con Firenze è sempre stato un crescendo: la amo sul serio, quando ci cammino con mia moglie provo un legame profondo. San Frediano, per esempio, è come se fosse casa mia. Alcuni tifosi viola mi vorrebbero presidente della Fiorentina? Se i tifosi mi vogliono, vuol dire che sono bello. Sono lusingato, ma i Della Valle sono una grande proprietà. Sono sicuro che sapranno riportare la Fiorentina a grandi livelli, in tutti i settori in cui hanno lavorato. Mi dispiace non poterli salutare domenica.La Fiorentina? Mi piace molto, gioca un bel calcio e ha ottimi giocatori, uno è pure nato a Genova (Chiesa, ndr). Pioli poi è un grande allenatore, è pacato e preparato proprio come il nostro Giampaolo. Ci sarà da battagliare".