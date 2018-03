Il futuro di Ianis Hagi, ex centrocampista della Fiorentina, ora al Viitorul Constanta, potrebbe essere ancora in Italia. Ecco le parole dell'agente del rumeno, Pietro Chiodi, a DigiSport: "Il padre Gheorghe, già il giorno dopo averlo preso, aveva sul piatto un'offerta da 2 milioni di euro. Ma decise che suo figlio avrebbe dovuto giocare in Romania per almeno altri sei mesi. Ora stiamo già pensando al suo futuro. Ha offerte da tre paesi: Belgio, Spagna e proprio Italia".